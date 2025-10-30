Sicherheitspolitik: USA bestätigen Abzug von Soldaten aus Osteuropa
Baku, 30. Oktober, AZERTAC
Die USA haben den geplanten Abzug von mehreren tausend Soldaten aus Osteuropa bestätigt. Nach Angaben des US-Kommandos für Europa werden Einsatzkräfte einer Infanterie-Brigade, die bislang die NATO-Ostflanke schützt, in die USA zurückkehren.
Zuvor hatte das rumänische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die US-Streitkräfte ihre Militärpräsenz in dem Land und in anderen osteuropäischen Staaten verringern. Die Truppenreduzierung in Osteuropa ist Bestandteil der neuen Prioritäten der US-Regierung unter Präsident Trump. Das US-Oberkommando in Europa betonte, man stehe weiter zu den Beistandsverpflichtungen.
Ein Sprecher der NATO erklärte, die militärische Präsenz der USA in Europa bleibe auch weiterhin hoch, mit deutlich mehr Truppen auf dem Kontinent als vor 2022. Zudem seien derartige Justierungen nicht ungewöhnlich.
