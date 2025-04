Staatsminister des Vereinigten Königreichs über Armeniens Landminenbedrohung informiert

Baku, 29. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. April führte der Außenminister von Aserbaidschan Jeyhun Bayramov ein Telefongespräch mit dem Staatsminister für Europa, Nordamerika und Überseegebiete des Vereinigten Königreichs Stephen Doughty. Beim Telefonat tauschten die Seiten Meinungen über bilaterale Beziehungen, regionale Zusammenarbeit sowie regionale und internationale Sicherheitsfragen aus.

Minister Bayramov informierte seinen Kollegen über die aktuelle regionale Lage in der Nachkonfliktzeit und machte auf die Landminenbedrohung aufmerksam. Er sprach auch den Normalisierungsprozess mit Armenien an und gab Informationen über Fortschritte in den Friedensvertragsverhandlungen, die von Aserbaidschan initiiert wurden, und benannte wichtige Hindernisse für ihren erfolgreichen Abschluss. Der Minister betonte die Notwendigkeit, dass Armenien die territorialen Ansprüche gegen Aserbaidschan in seiner Verfassung und anderen rechtlichen Dokumenten aufgibt, was einen entscheidenden Schritt zu einem dauerhaften Frieden im Südkaukasus darstellt.

Die Seiten tauschten sich auch über andere Themen von gegenseitigem Interesse aus.