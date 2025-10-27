Zentralbaltisch-Aserbaidschanisches Wirtschaftsforum und Gala in Baku abgehalten

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am 21. Oktober 2025 fanden in Baku ein Forum zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Zentralbaltischen Region und eine Gala statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom LEF Network Azerbaijan Team und dem Kaspischen Energieclub, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den zentralbaltischen Ländern – Lettland, Estland und Finnland – zu stärken.

Zu den Teilnehmern gehörten u. a. die EU-Botschafterin in Aserbaidschan Marijana Kujundžić, die Botschafter Lettlands, Estlands und Finnlands, sowie Telman Aliyev, Vorstandsvorsitzender des Kaspischen Energieclubs.

Im Rahmen des Forums wurden B2B-Treffen abgehalten und Kooperationsmemoranden zwischen dem Kaspischen Energieclub und den Handelskammern Lettlands und Estlands sowie der Satakunta Universität (Finnland) unterzeichnet.

Bei seiner Rede betonte Telman Aliyev die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den zentralbaltischen Staaten und hob die erfolgreichen Ergebnisse des Projekts „LEF Network Azerbaijan“ hervor.

Das Forum schloss mit einer Gala- und Networking-Veranstaltung, bei der u. a. die lettische Sängerin Agnese Rakovska und das Primavera String Quartet auftraten.

Der Kaspische Energieclub, der 2002 ins Leben gerufen wurde, und in über 50 Ländern aktiv ist, fördert den internationalen Wirtschaftsdialog und die Verbesserung des Investitionsklimas in Aserbaidschan und darüber hinaus.