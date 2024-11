COP29 : Leyla Aliyeva participe aux discussions sur les mammifères marins

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, a participé aux discussions intitulées « Le rôle des mammifères marins dans la santé des écosystèmes marins et l’atténuation du changement climatique », organisées par l’Association IDEA et Great Whale Conservancy dans le cadre de la COP29.

Dans son intervention, Mme Leyla Aliyeva a souligné l’importance des mammifères marins en termes d’assurance de l’équilibre écologique et la stabilité climatique.

Evoquant le rôle des baleines, les plus grands mammifères du monde, dans la réduction des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, Leyla Aliyeva a dit que certains pays continuaient de chasser les baleines malgré le moratoire de 1985 sur la chasse à la baleine.

Elle a ajouté que la population de phoques dans la mer Caspienne avait diminué d’environ six fois depuis le début du 20e siècle.

Leyla Aliyeva a également abordé l’activité de l’Association IDEA au cours des 13 dernières années.