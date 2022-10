L’ICESCO participe à un symposium sur la réinvention de l’éducation après la pandémie en Afrique subsaharienne

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le Secteur de l’Éducation de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au symposium continental sur la recherche et l’innovation dans l’éducation, sous le thème : « Réinventer l’éducation pour un meilleur impact sur les résultats d’apprentissage en Afrique subsaharienne », tenu au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba par le Centre pour le partage de connaissances et d’innovation en Afrique, en coopération avec le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cet événement s’est déroulé en présence de plusieurs ministres de l’Éducation, chercheurs et spécialistes du domaine en Afrique, afin d’examiner les solutions innovantes à même de répondre aux défis liés à l’éducation dans le monde post-Covid 19, indique le site de l’ICESCO.

Le Secteur était représenté à cet événement, organisé jeudi 6 octobre 2022, par sa Directrice Dr Koumbou Polly Barry, qui a prononcé à distance une allocution dans laquelle elle a passé en revue le guide élaboré par l’ICESCO lors de la pandémie sur la réouverture des établissements de l’enseignement dans les États membres, et présenté à la Conférence extraordinaire virtuelle des ministres de l’Éducation des États membres de l’Organisation (mai 2020) pour servir désormais de feuille de route dans le développement des systèmes éducatifs au sein de ces États.

Elle a également souligné l’importance d’adopter une approche holistique pour la réouverture des écoles après la pandémie, ainsi que la nécessité de créer un dialogue avec tous les chercheurs partenaires, le réseau des enseignants et la société civile, en se focalisant sur les cinq piliers de cette réouverture, à savoir l’acceptabilité, l’accessibilité, l’adaptation, la disponibilité et la pertinence, ainsi que la santé mentale et le bien-être.

Le symposium a mis l’accent sur les recherches récentes, innovations et bonnes pratiques permettant d’améliorer les résultats de l’apprentissage des élèves en Afrique subsaharienne et d’encourager l’utilisation de la recherche dans le développement des systèmes éducatifs, tout en exploitant les opportunités à même d’améliorer les résultats scolaires et de promouvoir la formation des enseignants, les programmes, l’évaluation et les stratégies de développement.