La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, a rencontré le vice-ministre chinois de l’Education, Du Jiangfeng.

Au cours de la rencontre, la coopération et ses perspectives de développement dans le domaine de l'éducation entre les deux pays ont été discutées.