L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, a rencontré, mercredi 24 septembre, le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko.

Lors de la rencontre, l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines des sciences et de l'éducation entre les deux pays ont été discutés.