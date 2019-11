حرص اليابان على توسيع التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات

طوكيو، 2 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من طوكيو بأن وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني يوشيتاكا ايتو التقى مع سفير أذربيجان لدى اليابان فريد طاليبوف.

وقال السفير فريد طاليبوف خلال اللقاء إن توسيع التعاون بين أذربيجان واليابان في القطاع غير النفطي والاستفادة من إمكانيات النقل لأذربيجان قد يكون مفيدا لكلا الطرفين.

وجاء في اللقاء انه من المقرر تنفيذ مشاريع كبيرة بين شركة " HIS Co. Ltd" اليابانية ومصنع "شيرين" للحلويات وشركة " Herba Flora" وميناء باكو.

كما جاء في اللقاء أنه أقيم تعاون وثيق في مجال الطاقة بين البلدين وأن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي في القطاع غير النفطي تفتح فرص جيدة لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان واليابان.

كما أشار السفير الي توافر إمكانيات جيدة لتصدير المنتجات الأذربيجانية المختلفة الي اليابان.

ومن جهته قال وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني إن بلاده تولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع أذربيجان في كل المجالات معربا عن استعداده لتقديم الدعم لتطوير التعاون بين البلدين في المجال الزراعي.

وفي اليوم نفسه التقى سفير أذربيجان مع ممثلي الشركات اليابانية وصرح في اللقاء بأنه سينعقد الاجتماع الـ10 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان في 21 نوفمبر الحالي في العاصمة طوكيو داعيا الشركات اليابانية للمشاركة في الاجتماع للاطلاع علي الاقتصاد الاذربيجاني.