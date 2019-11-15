باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر اليوم المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه رجل الدين اليهودي الحاخام ابراهام كوبير ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين رجل الدين الإنجيلي جوني مور.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين

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