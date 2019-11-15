    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر اليوم المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه رجل الدين اليهودي الحاخام ابراهام كوبير ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين رجل الدين الإنجيلي جوني مور.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل امين عام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات
    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل حاخام يهود القدس السفارديم
    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز
    ١٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين الرئيس إلهام علييف يستقبل المؤسس المشارك لمركز سيمون ويزنتال ونائب رئيسيه ورئيس المؤتمر الأمريكي للزعماء المسيحيين