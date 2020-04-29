الاجانب الوافدين الى البلد خلال مارس صرفوا 9ر53 مليون مانات ببطاقات مصرفية

باكو، 29 أبريل ، أذرتاج

كان حجم العمليات التي اجراها الاجانب الوافدون الى أذربيجان خلال شهر مارس العام الحالي ببطاقات مصرفية 9ر53 مليون مانات.

وجاء في عدد ابريل من استعراض التصدير الصادر عن مركز تحليل الاصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن قيمة العمليات التي اجراها الاجانب الوافدون الى أذربيجان خلال فترة يناير – مارس العام الحالي ببطاقات مصرفية 212 مليون مانات.