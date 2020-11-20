صحيفة لوموند الفرنسية تكتب عن شوق اللاجئين الأذربيجانيين للعودة إلى وطنهم الأصلي المحرر

باريس، 20 نوفمبر، أذرتاج

نشرت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية الشهيرة مقالاً عن شوق مئات الآلاف من النازحين الأذربيجانيين للعودة إلى أراضيهم الأصلية بعد انتهاء الصراع الأرمني الأذربيجاني.

كما تفيد أذرتاج أن المقال يحتوي على آراء المشردين بسبب الاحتلال الأرميني قبل عودتهم إلى ديارهم.

ويشار إلى أن النازحين عاشوا منذ 26 عاماً مع الشوق في العودة إلى أراضيهم الأصلية. إنهم يعتقدون أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيعيد بناء البلدات والقرى التي دمرتها القوات المسلحة الأرمينية. وقالت أولكر الله ويردييفا البالغة من العمر 78 عاماً: "سيعيد رئيسنا بناء كل شيء وسنعود". وقال "لقد وثقت في حكومتنا وما زلت أثق بها اليوم". نشكر الرئيس إلهام علييف على هذا النصر ونتطلع إلى العودة إلى أرضنا ".

وجاء في المقال أن تحرير الأراضي المحتلة كان دائماً جزءاً لا يتجزأ من سياسة الدولة الأذربيجانية. لطالما أراد الناس العودة إلى وطنهم. في أوائل التسعينيات، أدى احتلال قره باغ الجبلية وسبع مناطق مجاورة لأذربيجان من قبل القوات المسلحة الأرمينية إلى التطهير العرقي وطرد أكثر من 600 ألف أذربيجاني من أراضيهم الأصلية.

كما يتحدث المقال عن المآسي التي حلت بأعضاء عائلة اللهويردييف الذين طردوا من قره باغ. يتذكرون أن القوات المسلحة الأرمينية دخلت قراهم في المساء وأطلقت النار على المنازل بالدبابات وحاول الناس لأيام الهروب عبر الحقول حفاة القدمين.

قالت أولكر اللهويردييف: "تمكنا فقط من ركوب السيارة. لم يكن لدينا الوقت حتى لأخذ مستلزماتنا وبطاقات الهوية. أنا فقط أتذكر إغلاق باب منزلي بقفل. عندما ركضنا، لم تعمل سيارتنا واضطررنا إلى المشي قدماً لمدة ثلاثة أيام. دمرت قريتنا هوروفلو بالكامل مثل القرى التي يسكنها مئات الأذربيجانيين في قره باغ ". وتشير إلى الصورة التي في يدها وتقول: "هؤلاء هم زوجتي وابني وابن أخي. لقد قاتلوا وقُتلوا ".

تستشهد مهريبان غولييفا وهي ابنة أولكر اللهويردييف في قرية جوجوج مارجانلي التي أعادت الحكومة بناءها في عام 2016 بقول: "إن الجميع سيعود إلى تلك الأراضي ويبحث عن عمل ونريد أن نبني حياة جديدة هناك" تقول كوناي، حفيدة أولكر اللهويردييفا البالغة من العمر 25 عاماً والتي تتعلم في كلية الطب: " أحب باكو، ولكني ساعود إلى هوروفلوا لأعمل ممرضة".

يقول عبد الرحمن غاضبا من تدمير المقابر من قبل الأرمن في القرى المحتلة: "لقد حفروا قبر والدي ونبشوا جثته. أترك كسر شواهد القبور إلى جانب فما الحاجة لحفر القبور بجرافة وإزالة رفات الجثث؟! " حصل عبد الرحمن على هذه المعلومات من ابن أخيه وهو جندي يخدم في الجيش الأذربيجاني. ذهب إلى هوروفلو ووصف الوضع الحالي في القرية لعمه وقال عبد الرحمن إنه لم يشعر بالإحباط ويريد العودة إلى القرية وإعادة بناء المنزل المكون من طابقين الذي بناه هناك.

كما أن جاره إلشين حسينوف غاضب من فعل الأرمن: "الأرمن ينهبون أراضينا منذ ثلاثين عاماً. الآن، عندما يغادرون، يحرقون منازلهم. يجب محاسبتهم على كل ما يدمرونه ".

يشير المقال أيضاً إلى أن معظم أراضي قره باغ ملغومة ومن أجل العيش بأمان، يجب أولاً إزالة الألغام من هذه المناطق.

شهلاء أغالاروفا

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

باريس