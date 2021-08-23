نقل 9.7 مليارات متر مكعب من الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم نقل 19 مليارا و809.5 مليون متر مكعب من الغاز بخطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال 7 أشهر للعام الجاري. ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.1 في المائة مقابل مؤشر عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 49.3 في المائة من حجم نقل الغاز تم تصديره عبر خط أنابيب الغاز باكو – تبيليسي – أرضروم وبلغ حجم المنقولات 9 مليارات و775.2 مليون متر مكعب.