صندوق النفط يحصل على 3.4 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 3 مليارات و488.5 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2021 بلغت 152 مليار و893 مليون دولار.