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    صندوق النفط يحصل على 3.4 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٣٠]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 3 مليارات و488.5 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2021 بلغت 152 مليار و893 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يحصل على 3.4 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
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