سائق مكلارين يفوز في التجارب الحرة الأولى في الفورمولا واحد في باكو

أُقيمت التجارب الحرة الأولى في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

وشارك في الجولة 10 فرق يضم كل منها سائقَين.

وفي منافسة رياضية حماسية، فاز السائق لاندو نوريس البريطاني لفريق "مكلارين" بالمركز الأول بينما حل زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثاني فيما جاء سائق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو في المرتبة الثالثة.

ومن المقرر أن تُقام اليوم أيضًا جولة التصفيات للفورمولا 2 عند الساعة 14:00، تليها الجولة الحرة الثانية للفورمولا 1 عند الساعة 16:00.