انطلاق جولة التصفيات في جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا ثان

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت جولة التصفيات في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 2.

ويشارك في السباق 11 فريقًا.

وكان أفضل نتيجة في الجولة الحرة من نصيب السائق الإيرلندي أليكس دان من فريق "رودين".

ومن المقرر أن تنطلق اليوم أيضًا الجولة الحرة الثانية للفورمولا 1 عند الساعة 16:00.