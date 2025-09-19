رئيس إدارة مسلمي القوقاز: من الضروري تمثيل الزعماء الدينيين في الأمم المتحدة كهيئة استشارية

أستانا، 19 سبتمبر، أذرتاج

صرّح رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده بأن مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الثامن في أستانا عُقد على مستوى عالٍ من التنظيم في عاصمة كازاخستان.

وأكد باشازاده في حديث للصحفيين أنّ المؤتمر أثبت مكانته الدولية خلال أكثر من عقدين من الزمن. وأوضح أنّ الهدف الرئيسي في ظل الحروب والمجازر وخطر السلاح النووي هو البحث عن سبل إزالة النزاعات بين الأديان والمذاهب، بما في ذلك داخل الإسلام نفسه.

وأبلغ رئيس الإدارة أنه شارك في الفعالية ممثلون من أكثر من ستين بلدا مشيرا إلى أنّ رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف قدّم دعمه الكامل لأذربيجان واصفًا الرئيس إلهام علييف "بالأخ".

كما شدّد باشازاده على دور أذربيجان الخاص في الحوار الديني، لافتًا إلى أنّ المنتديات الدولية المنعقدة في باكو عرّفت بالعاصمة كأحد المراكز العالمية للتعاون بين الحضارات. وأضاف باشازاده أنّه من الضروري تمثيل الزعماء الدينيين في الأمم المتحدة كهيئة استشارية.