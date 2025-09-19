رئيس إدارة مسلمي القوقاز: نموذج أذربيجان في التسامح الديني يمكن أن يُعتمد قدوةً للعالم الإسلامي بأسره

أستانا، 19 سبتمبر، (أذرتاج)

صرّح رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده بأن نموذج أذربيجان في التسامح الديني يمكن أن يُعتمد قدوةً للعالم الإسلامي بأسره.

وأوضح باشازاده أن هذا القرار تم اعتماده في مؤتمر دولي للحوار داخل الإسلام انعقد في البحرين في شهر فبراير الماضي، حيث عُرضت خبرة أذربيجان في مجال الحوار بين المذاهب وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الترويج لهذا النموذج على مستوى العالم.

وأشار باشازاده إلى أنه على أساس نتائج المؤتمر جرى نشر كتاب بعنوان "نداء إلى أهل القبلة" بأربع لغات الأذربيجانية والإنجليزية والروسية والعربية مضيفاً أن الكتاب يوضح أن سياسة التسامح والحوار بين الأديان والمذاهب التي أسسها الزعيم الوطني حيدر علييف ويواصلها الرئيس إلهام علييف بنجاح يجب أن تُعتبر نموذجاً للمسلمين في العالم.

كما أضاف رئيس الإدارة أن من المقرر عقد مؤتمر مرموق في أذربيجان بمشاركة قادة الأديان العالميين بهدف عرض التجربة الفريدة للعيش المشترك بين الأديان والمذاهب في البلد.