الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم سيادة الدولة

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

نشر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف صورة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم سيادة الدولة.

وكتب الرئيس علييف في ذيل الصورة "20 سبتمبر يوم سيادة الدولة".