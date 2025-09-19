أذربيجان تحيي ذكرى استعادة السيادة وتحرير مدن خانكندي وخوجالي وخوجاوند وأقدره

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

تحيي أذربيجان 20 سبتمبر اليوم ذكرى يوم السيادة الوطنية وتحرير مدن خانكندي وخوجالي وخوجاوند وأغدره.

ويتم الاحتفال رسمياً بتاريخ 20 سبتمبر بناءً على مرسوم وقعه الرئيس إلهام علييف في سبتمبر 2024 بحيث نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب محلية النطاق قصيرة المدى التي نفذت في سبتمبر 2023 سيطرت أذربيجان على 406 كيلومترات مربعة من أراضيها واستعادت سيادتها بالكامل.

وقد سبق أن أبانت وزارة الدفاع إثر العملية المشار إليها أنها أسفرت عن مقتل 310 وإصابة 614 آخر في صفوف عناصر بقايا جيش أرمينيا والمجموعات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الناشطة على أراضي أذربيجان ذات السيادة. كما دمرت القوات المسلحة الأذربيجانية 8 دبابات و22 منظومة مدفعية 14 قاذفة الهاون والألغام و3 منظومات الصواريخ المضادة للطائرات و8 منظومات ومعدات الحرب الإلكترونية 9 ناقلة عسكرية خاصة فيما استولت على 1731 عدد من مختلف المعدات القتالية كبيرة العيار والمتنقلة بجانب 18664 قطعة سلاح.

وفي أكتوبر 2023، رفع الرئيس علييف العلم الوطني في مدن المنطقة معلناً لحظة تاريخية.