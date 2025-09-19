النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم سيادة الدولة

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا منشورا في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم سيادة الدولة 20 سبتمبر.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة ""فلتكن وحدة أراضينا وسيادتنا التي تحققت بدماء جنودنا وضباطنا وشهدائنا الأبطال خالدة!"