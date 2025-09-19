وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

رياضة

انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد

انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت في باكو التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة الفورمولا 1.

ويشارك في السباق 10 فرق يضم كل منها سائقَين، حيث يتنافسون على حلبة باكو البالغ طولها 6 كيلومترات خلال مدة ساعة واحدة.

يذكر أن سائق فريق مكلارين لاندو نوريس البريطاني فاز بالمركز الأول وفي منافسة رياضية حماسية في التجارب الحرة الأولى وفي التجارب الحرة الثانية سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون

كما يقام اليوم سباق الفورمولا 2 السريع في الساعة 14:15 ما تعقبه إقامة الجولة التأهيلية للفورمولا 1 الساعة 16:00 عصرا.

