وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

رياضة

انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

انطلق سباق الفورمولا 2 السريع ضمن منافسات الفورمولا 1 لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو.

ويشارك في السباق 11 فريقًا يتنافسون على الفوز.

وفي اليوم السابق تصدر أليكس دون من فريق رودين في جولة التجارب الحرة ، بينما تصدر جاك كراوفورد سائق فريق دامس في جولة التصفيات .

ويُختتم حدث الجائزة الكبرى الأذربيجانية في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر.

كما يقام اليوم سباق الجولة التأهيلية للفورمولا 1 الساعة 16:00 عصرا.

