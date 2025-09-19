انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

انطلق سباق الفورمولا 2 السريع ضمن منافسات الفورمولا 1 لجائزة أذربيجان الكبرى في العاصمة باكو.

ويشارك في السباق 11 فريقًا يتنافسون على الفوز.

وفي اليوم السابق تصدر أليكس دون من فريق رودين في جولة التجارب الحرة ، بينما تصدر جاك كراوفورد سائق فريق دامس في جولة التصفيات .

ويُختتم حدث الجائزة الكبرى الأذربيجانية في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر.

كما يقام اليوم سباق الجولة التأهيلية للفورمولا 1 الساعة 16:00 عصرا.