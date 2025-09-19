سائق فريق تي جي أر يفوز بسباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

فاز السويدي دينو بيغانوفيتش من فريق تي جي أر بسباق الفورمولا ثان السريع في جائزة أذربيجان الكبرى الذي أقيم في باكو 20 سبتمبر اليوم.

وحل البريطاني لوك براونينغ من نفس الفريق في المركز الثاني بينما جاء الأيرلندي أليكس دون من فريق رودين في المركز الثالث في السباق الذي أقيم على حلبة باكو. وشهد السباق الذي شاركت فيه 11 فريقاً منافسة مثيرة.

يذكر أن جولة التصفيات للفورمولا 1 تقام اليوم الساعة 16:00.

وستختتم جائزة أذربيجان الكبرى في 21 سبتمبر.