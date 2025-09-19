تكريم فائزي سباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

جرى في العشرين من سبتمبر اليوم في باكو حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا ثان لاسريع في جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو وقدم الجوائز على الفائزين نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني إيلنور محمدوف.

هذا وقد فاز السويدي دينو بيغانوفيتش من فريق تي جي أر بسباق الفورمولا ثان السريع في جائزة أذربيجان الكبرى الذي أقيم في باكو 20 سبتمبر اليوم فيما حل البريطاني لوك براونينغ من نفس الفريق في المركز الثاني بينما جاء الأيرلندي أليكس دون من فريق رودين في المركز الثالث في السباق الذي أقيم على حلبة باكو. وشهد السباق الذي شاركت فيه 11 فريقاً منافسة مثيرة.

يذكر أن جولة التصفيات للفورمولا 1 تقام اليوم الساعة 16:00.

وستختتم جائزة أذربيجان الكبرى في 21 سبتمبر.