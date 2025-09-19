انطلاق جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو.

وشارك في الجولة 10 فرق يضم كل منها سائقَين.

وفي منافسة رياضية حماسية، فاز سائق مكلارين لاندو نوريس بالمركز الأول في جولة التجارب الحرة الثالثة بينما سبق أن فاز سائق فريق مكلارين لاندو نوريس البريطاني بالمركز الأول في التجارب الحرة الأولى وسائق فيراري لويس هاميلتون في التجارب الحرة الثانية.

وستختتم جائزة أذربيجان الكبرى في 21 سبتمبر.