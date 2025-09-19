رئيس رواندا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

تعرف رئيس رواندا بول كاغامه مع الوفد المرافق له في 20 سبتمبر اليوم على أنشطة مراكز "أسان خدمت" والحلول المبتكرة المطبقة فيها على هامش زيارتهم البلد.

وأحاط رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني عُلْوِي مهدييف وفد رواندا الرفيع علما مفصلا بمختلف جوانب فعاليات وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات بما فيه مراكز "أسان خدمت" المؤسسة بمبادرة الرئيس إلهام علييف والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية.

كما قدمت إلى الضيوف عروض خاصة بشأن نموذج "أسان خدمت" واستلفت إلى تصدير العلامة الذكية الأذربيجانية إلى أكثر من 30 بلداً ومنظمة دولية عبر العالم في الوقت الحاضر.

وقيل إن الوكالة الحكومية حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمات العامة عام 2015 وجائزة الأمم المتحدة الخاصة في مجال تطوير الخدمات العامة باستخدام الإدارة الرقمية عام 2019 وجائزة خاصة عام 2023 في إطار برنامج "جائزة الإنجاز المتميز في الحكومة العالمية" حيث يتم الاعتراف بها على أنها "الخدمة العامة الأكثر تقدمًا في العالم".

كما قدمت للضيوف معلومات بالتفصيل حول فعاليات مركز الحضانة والتسريع "إينولاند" و"أسان خدمت" المتنقل وشركة "آباد" ومركز الخط الساخن 108 وإذاعة الراديو والتلفزيون أسان.