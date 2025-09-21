باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

جرى حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى عقب اختتام السباق على حلبة مدينة باكو 21 سبتمبر اليوم.

وجرى في البداية عزف النشيدين الوطنيين البريطاني والهولندي على شرف السائق وفريقه.

وقدم الجوائز رئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو إيلدار عزيزوف ووزير الشباب والرياضة فريد غائبوف ورئيس الاتحاد الأذربيجاني للسيارات أنار علي أكبروف.

هذا وحقق ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الفوز بدورة أذربيجان الكبرى 21 سبتمبر اليوم متفوقاً على جورج راسل من فريق ميرسيدس عند خط النهاية وحقق فوزه الرابع في المنافسة.

وعبر السائق الهولندي خط النهاية أولاً في سباق يمتد 51 لفة على حلبة مدينة باكو حيث احتل راسل المركز الثاني وأحرز كارلوس ساينز من ويليامز المركز الثالث.

وشاركت عشر فرق كل منها بسائقين اثنين في السباق الذي أقيم في 21 سبتمبر 2025.

وبدأ فيرستابن من المركز الأول بعد تصدره الجولة التأهيلية يوم السبت وفي جولات التدريب الحرة السابقة تصدر لاندو نوريس من ماكلارين الجولة الأولى في 19 سبتمبر ولويس هاميلتون من فيراري الثانية ونوريس مرة أخرى الثالثة في 20 سبتمبر.

هذا وتستضيف أذربيجان سباق الفورمولا واحد منذ عام 2016 بدءاً بدورة أوروبا الكبرى التي فاز بها نيكو روزبرغ من ألمانيا والفائزون السابقون يشملون دانيال ريكياردو الأسترالي عام 2017 هاميلتون البريطاني عام 2018 وفالتيري بوتاس الفنلندي عام 2019 وسيرجيو بيريز المكسيكي عام 2021 وفيرستابن الهولندي عام 2022 وأوسكار بياستري الأسترالي عام 2023 وأُلغيت النسخة في 2020 بسبب جائحة كوفيد19.