تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- [11:45]
رئيس رواندا يختتم زيارته أذربيجان
- 21.09.2025 [17:35]
حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 21.09.2025 [17:17]
ماكس فيرستابن يفوز بدورة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
- 21.09.2025 [17:10]
الاحتفال بالتراث الموسيقي الأذربيجاني في بريمن بحفل "صوت من الشرق"
- 21.09.2025 [16:09]
انطلاق سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو
- 21.09.2025 [15:01]
زغرب تستضيف بطولة العالم: مصارعو أذربيجان يحصدون ميداليتين ذهبية وبرونزية
- 21.09.2025 [14:55]
حفل افتتاح رسمي لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في باكو
- 21.09.2025 [14:44]
أذربيجان تعيد إعمار خانكندي وتعرض إنجازاتها لوسائل الإعلام
- 21.09.2025 [14:37]
سائق فريق دامس يسجل أفضل نتيجة في سباق الفورمولا ثان في باكو
- 21.09.2025 [14:25]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة مالطة بمناسبة العيد الوطني
- 21.09.2025 [14:20]
الرئيس بول كاغامه: هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان
- 20.09.2025 [18:12]
الرئيس إلهام علييف: رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان
- 20.09.2025 [17:52]
مهرجان فنون الأطفال يحتفل بيوم السيادة في مدينة خانكندي
- 20.09.2025 [17:50]
رئيس رواندا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 20.09.2025 [16:33]
انطلاق جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:25]
تمديد سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:12]
تكريم فائزي سباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:59]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء محدث
- 20.09.2025 [15:52]
الصين والمغرب: التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للحوار الاستراتيجي
- 20.09.2025 [15:48]
سائق فريق تي جي أر يفوز بسباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:47]
كوبيا تنظم معرضا للأعمال الصغيرة في شوشا
- 20.09.2025 [15:28]
انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو
- 20.09.2025 [14:26]
سائق مكلارين يسجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الثالثة في باكو
- 20.09.2025 [14:19]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء على انفراد
- 20.09.2025 [13:17]
حفل استقبال رسمي لرئيس رواندا
- 20.09.2025 [13:15]
انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 20.09.2025 [12:45]
رئيس رواندا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 20.09.2025 [12:25]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [12:03]
رئيس رواندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
- 20.09.2025 [11:42]
بيان خارجية أذربيجان بشأن يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:57]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس النواب الماليزي بكوالالمبر
- 19.09.2025 [20:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي
- 19.09.2025 [20:22]
رئيس رواندا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 19.09.2025 [19:58]
بحث فرص توسيع التعاون بين سوكار وسيتي بنك
- 19.09.2025 [19:53]
أذربيجان يُجلي 14 طالبًا فلسطينيًا من غزة
- 19.09.2025 [19:24]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع السفير الفرنسي الجديد
- 19.09.2025 [19:17]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع عمدة كوالالمبور في ماليزيا
- 19.09.2025 [19:05]
أذربيجان تحضر مؤتمر الأمن السيبراني في كازاخستان
- 19.09.2025 [17:52]
أمادا وأذرتاج يناقشان التعاون المشترك
- 19.09.2025 [17:50]
سائق فيراري هاميلتون يفوز في التجارب الحرة الثانية في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [17:38]
أذربيجان تقدم ممثلها الأول في بينالي الزجاج الدولي في صوفيا: سجاد "درويش"
- 19.09.2025 [16:16]
انطلاق التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [16:03]
السائق الأمريكي يفوز جولة تصفيات الفورمولا ثان لجائزة أذربيجان الكبرى
- 19.09.2025 [15:45]
انطلاق جولة التصفيات في جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا ثان
- 19.09.2025 [14:48]
تسخير حرم جامعي عصري لطلاب جامعة قراباغ
- 19.09.2025 [13:57]
سائق مكلارين يفوز في التجارب الحرة الأولى في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [13:56]
انطلاق التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [13:29]
من "إيتشري بازار" إلى إيليسو: رحلة في قلب قاخ الساحرة
- 19.09.2025 [12:00]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا بمناسبة يوم السيادة الوطنية
- 19.09.2025 [11:18]
أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوسّعان التعاون في مجالي النقل والطاقة
- 19.09.2025 [11:17]
السائق الايرلندي يسجل افضل نتيجة في تجارب بطولة الفورمولا 2 في باكو
- 19.09.2025 [11:12]
جنوح سفينة شحن جافة في تركيا
- 19.09.2025 [10:54]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 10 دولارات
- 19.09.2025 [10:41]
انخفاض سعر برميل النفط
- 19.09.2025 [10:34]
دول الخليج العربي تنشئ نظام إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية
- 19.09.2025 [10:23]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا
- 19.09.2025 [10:13]
إحياء ذكرى العالمة المستشرقة المرموقة عائدة ايمان قولييفا
- 19.09.2025 [10:05]
جدة تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
- 19.09.2025 [09:57]
جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 تبدأ في باكو
- 19.09.2025 [09:48]
مناقشة التعاون في مجال الطاقة والنقل بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
- 19.09.2025 [09:28]
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الصين إنشاء فريق عمل مشترك في مجال الزراعة
- 18.09.2025 [21:03]