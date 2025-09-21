أذربيجان تحصد الفضية الجماعية في المصارعة اليونانية الرومانية بدورة العالم في زغرب

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

حقق فريق المصارعة اليونانية الرومانية الأذربيجاني المركز الثاني في التصنيف الجماعي لدورة بطولة العالم 2025 محققاً 89 نقطة من ميدالية ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتصدر إيران التصنيف بـ180 نقطة وتلتها أوزبكستان في المركز الثالث بـ72 نقطة.

وأقيمت البطولة العليا لأول مرة في كرواتيا من 13 إلى 21 سبتمبر في حلبة أرينا زغرب، وشارك فيها 776 مصارعاً من 76 دولة.

وقد فاز عُلوي غنيزادة بدفاعه عن لقبه في وزن 72 كجم بنتيجة 4-2 على الفرنسي إبراهيم غانم. وحصد حسرت جعفروف الفضية في 67 كجم بعد خسارته 2-1 أمام البطل الأولمبي الإيراني سعيد إسماعيلي في النهائي. كما ذهبت الميداليات البرونزية إلى إيلدنيز عزيزلي المتنافس في الوزن الـ 55 كجم ومراد محمودوف المتنافس في الوزن الـ87 كجم.