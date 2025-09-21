باكو تستضيف المنتدى الأمني الثالث

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

‏استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو في الحادي والعشرين من سبتمبر / أيلول المنتدى الأمني الثالث الذي نظمه جهاز أمن الدولة الأذربيجاني بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الاستخباراتية لما يقرب من 90 بلدا تحت عنوان "التعاون بين الأجهزة الأمنية في منع الأزمات الإنسانية والكوارث التكنولوجية العالمية أثناء الهجمات الإرهابية والنزاعات المسلحة".

‏وأُعلن في الجلسة الافتتاحية عن رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين، كما عُرض شريط مصوّر حول موضوع المؤتمر.

‏وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس جهاز أمن الدولة علي نقييف أهمية المنتدى الذي أُسس بمبادرة من الرئيس علييف، مشيرا إلى أنه تحول إلى منصة بارزة لمناقشة قضايا الأمن الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات العالمية.

‏وشدد نقييف على الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الاستخبارات في مواجهة التهديدات المتنامية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والنزاعات المسلحة والحوادث التكنولوجية والكوارث البيئية، مؤكدا ضرورة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والجهات المعنية.

‏وتواصلت أعمال المنتدى بحلقات نقاش بمشاركة وفود البلدان المشاركة، حيث أعرب المتحدثون عن ثقتهم بأن يساهم هذا الاجتماع في تعبئة الجهود المشتركة لصون الأمن الدولي والإقليمي وتعزيز الدبلوماسية العملياتية وتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أجهزة الأمن.

‏واختتم المنتدى باعتماد "إعلان باكو" و"النظام الأساسي" من قبل رؤساء الوفود المشاركة.