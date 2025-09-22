نتائج الجولة الخامسة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الخامسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجديد 2025/2026م.

وخسر كروان يفلاخ أمام إيميشلي ضيفه بثلاثة اهداف دون رد.

وتغلب زيرة باكو على شاماخي ضيفه بهدفين مقابل هدف.

وحقق غابالا فوزا على كبز كنجة ضيفه بثلاثة اهداف نظيفة.

كما تغلب صباح باكو على توران طاووس ضيفه بهدفين دون رد.

وخسر أراز نخجوان أمام قراباغ أغدام ضيفه بخمسة أهداف دون رد.

كما خسر سومقايت أمام نفطجي باكو ضيفه بهدفين نظيفين.

وبعد نتائج الجولة الخامسة يتصدر الترتيب زيرة برصيد 11 نقطة ويليه سومقايت برصيد 10 نقاط ثانيا وأراز نخجوان بنفس الرصيد ثالثا وتوران طاووس رابعا برصيد 9 نقاط وقراباغ خامسا وصباح سادسا وإيميشلي سابعا برصيد 7 نقاط بكل واحد منها ونفطجي ثامنا برصيد 6 نقاط وشاماخي تاسعا برصيد 5 نقاط وغابالا عاشرا وكروان يفلاخ حادي عشر برصيد 4 نقاط لكل واحد منهما وكبز ثاني عشر بدون رصيد.