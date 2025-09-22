ليلى علييفا وأرزو علييفا تشاركان في معرض "كنوز وراء أبواب الأناضول" في نيويورك

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا وأرزو علييفا في معرض "كنوز وراء أبواب الأناضول" المنظم بمبادرة السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان بدار تركيا الواقعة في مدينة نيويورك في 22 سبتمبر.

ويتمثل هدف المعرض الذي يضم عينات فنية وحرف يدوية تعود لحضارات قديمة في نشر ثقافة الأناضول وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأكدت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان أن هذه الفعالية لا تكتفي بإبراز دقائق ثقافة الأناضول المتجذرة في التاريخ القديم فقط، بل تثبت ضرورة دراسة تجربة وسكان الأناضول الممتدة لآلاف السنوات ومهاراتهم في الحياة المعاصرة أيضاً.

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن مبدأ "صفر نفايات" لحماية البيئة ما كان اتجاها أولويا في جغرافيا الأناضول في العصر الحديث فقط، بل وحتى في العصور القديمة أيضا.

وشمل المعرض ثلاثة محاور رئيسية مكرسة لتنوع المنتجات الغنية في الأناضول وهي "خصوبة التربة" و"جمع المطبخ" و"براعة الأيدي".