زلزال يضرب محافظة صابرآباد الاذربيجانية

باكو، 23 سبتمبر، (اذرتاج)

تم تسجيل زلزال بقوة 3 درجات في محافظة صابرآباد الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال وقع في الساعة 00.11 بالتوقيت المحلي على بعد 10 كم عن شمال محطة ساعتلي وعلى عمق 66 كم تحت الأرض.

ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.