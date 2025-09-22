العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 23 سبتمبر، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في أجزاء مختلفة من الجمهورية وخاصة في المساكن والمصحات والمباني الإدارية في 23 سبتمبر وتضم القافلة هذه المرة 20 عائلة مكونة من 86 شخصا.

وشكر السكان العائدين إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهما إياهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.