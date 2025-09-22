افتتاح مهرجان نسيمي في مركز حيدر علييف

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان نسيمي الشعر والروحانية والفن في مركز حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن المهرجان الذي نظمته مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة وبالشراكة مع منظمة الإيسيسكو بدأ أعماله بمنتدى دولي تحت شعار "في البحث عن الحقيقة الأبدية".

وشارك في المنتدى علماء من ألمانيا وإيران والعراق وكندا وكازاخستان وعمان وأوزبكستان وباكستان وشمال قبرص وطاجيكستان وتركيا الى جانب أذربيجان.

والقى وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي كلمة قائلا إن التراث الثقافي الغني والتقاليد الأدبية في أذربيجان خدمت على مدى قرون تطور شعبنا الروحي وتعتبر حماية هذا التراث من أولويات السياسة الوطنية. كما أشار إلى أن تنظيم هذا المهرجان له أهمية كبيرة في التعريف بالثقافة الأذربيجانية على المستوى المحلي والدولي والمساهمة في التعاون العالمي.

وأكد الوزير أن هذه الفعاليات تُقام في ظل سيادة ووحدة أراضي اذربيجان وأن الإنجازات التي تحققت بقيادة القائد الأعلى المنتصر الرئيس إلهام علييف تعزز تطوير الثقافة الأذربيجانية.

خلال حفل افتتاح المنتدى، تم عرض كلمة مصورة بعث بها المدير العام لمنظمة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك حيث أشار إلى أن تراث نسيمي يلعب دورا لا غنى عنه في التنمية الثقافية والروحية للإنسانية مؤكدا على أن إحياء هذا التراث يعزز تقاليد الشجاعة والتساؤل والجمال ويضيء طريق الإنسانية. كما شدد على أن تراث نسيمي يوجه القلوب والعقول نحو النور والوحدة والسلام والرفاهية.

ثم تحدث رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عيسى حبيب بكلي حيث اعتبر مهرجان نسيمي فعالية دولية مهمة في الترويج للفن الأذربيجاني وقال "لم يكن نسيمي مرشداً لعصره فقط، بل كان دليلا للأجيال القادمة أيضا ولعب دورا كبيرا في تطوير الأدب وتشكيل الحوار بين الثقافات وإن أعماله التي تجمع بين المبادئ الإنسانية والقيم الجمالية الرفيعة أصبحت جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي".

وتناول مدير متحف الأدب الوطني الأذربيجاني باسم نظامي الكنجوي وعضو الأكاديمية الوطنية رفائيل حسينوف التراث الفلسفي والأدبي مشيرا الى أن إبداع نسيمي لم يكن دليلا في عصره فحسب، بل كان هاديا للأجيال القادمة أيضا.

وأضاف الأكاديمي أن " تراث نسيمي لعب دورا كبيرا في تطور الأدب وتشكيل الحوار بين الثقافات وإغناء الفكر الإنساني. ولا يزال تراثه حاضرا كمصدر يلهم الأجيال الشابة، إذ يخدم الارتقاء الروحي للإنسان والتفكير الحر ومبادئ العدالة."

بعد ذلك، التُقطت صورة جماعية جمعت بين المشاركين وضيوف الشرف.

وسيواصل المنتدى أعماله من خلال جلسات نقاشية متخصصة.

ويذكر أن المهرجان الذي سيُقام خلال ثلاثة أيام في باكو وشاماخي يلفت الانتباه ببرنامجه الغني والمتنوع ويتم في إطار المهرجان تنظيم مناقشات حول إبداع نسيمي ومعارض وعروض موسيقية إضافة إلى تقديم عروض مسرحية.

ويقام اليوم الثاني من المهرجان في شاماخي مسقط رأس نسيمي ويشمل المهرجان الذي يُقام في مجمع "بساتين نسيمي" مختلف أماكن هذه المنطقة.

ويُقدَّم برنامج فني مكرس لإبداع نسيمي بمشاركة منشدين ومغنين وقراء معروفين ومحبوبين. كما يتم عرض "مهرجان الفنون متعددة التخصصات" في الهواء الطلق إلى جانب برنامج حفلي فني.

وينظم مهرجان نسيمي منذ عام 2018 وبدء من هذا العام أصبحت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو شريكا في المهرجان.