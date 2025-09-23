زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر

باكو، 24 سبتمبر، (اذرتاج)

ضرب الزلزال قوته 3 درجات على مقياس ريختر في الساعة 03:34 بالتوقيت المحلي بحر الخزر على عمق 62 كيلومترا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أنه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.