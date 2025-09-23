عقد مشاورات سياسية بين أذربيجان وألبانيا

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

عقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهوريتي أذربيجان وألبانيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان نائب وزير الخارجية فارض رضاييف ترأس الوفد الأذربيجاني في حين ترأس نائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية إندريت يزيراي الوفد الألباني.

ونوقشت بالتفصيل مسائل مدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أذربيجان وألبانيا إضافة إلى الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد الجانبان أن المشاريع الاستراتيجية في مجالي الطاقة والنقل التي تنفذ بمبادرة أذربيجان تسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين. كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون الفعّال القائم بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

وقدمت للطرف الألباني معلومات مفصلة حول الوضع في المنطقة بعد النزاع والوقائع الجديدة والإجراءات المتخذة لمكافحة خطر الألغام وأعمال إعادة الإعمار الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

وشهد اللقاء تبادلاً للآراء حول سائر المسائل الإقليمية والدولية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.