الرئيس: يشهد النظام الإحصائي الوطني في أذربيجان اليوم تطورا مستمرا

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى الإحصائي الدولي حول موضوع "آفاق تطوير الإحصاءات: دور المشاريع الدولية" الذي عُقد في باكو ان النظام الإحصائي الوطني في أذربيجان يشهد اليوم تطورا مستمرا ويحظى إنتاج البيانات الإحصائية الرسمية وفقا للمعايير الدولية، استنادا إلى مناهج مبتكرة باهتمام متزايد.

وأضاف رئيس الدولة أن التحديات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي تتطلب تطوير منهجيات وأدوات وأساليب جديدة في مجال الإحصاءات إضافة إلى تحديد دقيق للأهداف المستقبلية ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من التعاون الدولي الفعال والتقييم الدقيق لقدراته.