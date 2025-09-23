الرئيس إلهام علييف: المنتدى الدولي للإحصاء يعد منصة عالمية

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى الإحصائي الدولي حول موضوع "آفاق تطوير الإحصاءات: دور المشاريع الدولية" الذي عُقد في باكو إلى ان المنتدى الدولي للإحصاء يعد منصة عالمية من حيث تقديم الابتكارات المنهجية وتوسيع فرص التعاون المتعدد الأطراف.

وأكد الرئيس علييف أن البيانات الإحصائية الموثوقة تلعب دورا كبيرا في ضمان التنمية المستدامة واتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة وبناء إدارة شفافة.