بهار مرادوفا تلتقي الوزيرة الصربية تاتيانا ماكورا في الأمم المتحدة

نيويورك، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

عقدت رئيسة اللجنة الأذربيجانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بهار مرادوفا اجتماعًا مع وزيرة المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة وتمكينها الصربية تاتيانا ماكورا.

وشددت مرادوفا على ضرورة تطوير التعاون بين أذربيجان وصربيا في هذا المجال.

ومن جانبها، أشارت الوزيرة الصربية ماكورا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أولوية لبلدها معربة عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة الأذربيجانية الناجحة في هذا المجال.

كما دعت مرادوفا للمشاركة في منتدى المرأة الذي سيعقد في بلغراد العام المقبل.