توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السادسة بدوري الممتاز التي تقام أيام 26-28 سبتمبر الجاري.

26 سبتمبر

إيميشلي – زيرة باكو، الحكام علييف وتيموروف وقولييف وقربانوف، ملعب مجمع قوبا الأولمبي الرياضي، قوبا

قراباغ أغدام – غابالا، الحكام جباروف وطالبزاده ومحمدوف وبايراموف، ملعب أذرصون ارينا، باكو

27 سبتمبر

شاماخي – أراز نخجوان، الحكام أحمدوف وعلييف وزينالوف ومحمدوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

نفطجي باكو – كروان يفلاخ، الحكام رحيموف وعزيزلي وعباسوف وإسماعيللي، ملعب نفطجي أرينا، باكو

28 سبتمبر

توران طاووس – كبز كنجة، الحكام محمدوف وحسينوف ورمضانوف وحسنلي، ملعب أذرصون أرينا، باكو

صباح باكو – سومقايت، الحكام اقايف وزينالوف وأمير علي وعلييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، ماسازير، أبشرون

هذا وبعد نتائج الجولة الخامسة يتصدر الترتيب زيرة برصيد 11 نقطة ويليه سومقايت برصيد 10 نقاط ثانيا وأراز نخجوان بنفس الرصيد ثالثا وتوران طاووس رابعا برصيد 9 نقاط وقراباغ خامسا وصباح سادسا وإيميشلي سابعا برصيد 7 نقاط بكل واحد منها ونفطجي ثامنا برصيد 6 نقاط وشاماخي تاسعا برصيد 5 نقاط وغابالا عاشرا وكروان يفلاخ حادي عشر برصيد 4 نقاط لكل واحد منهما وكبز ثاني عشر بدون رصيد.