 أذربيجان وصربيا تعززان العلاقات البرلمانية

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

أدلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيسة الجمعية الوطنية الصربية آنا برنابيتش ببيانين صحفيين للصحافة عقب لقاء ثنائي في باكو.

ووصفت صاحبة غفاروفا زيارة آنا برنابيتش بأنها مؤشر على المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.

وأشارت غفاروفا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية والطاقوية والإنسانية بين أذربيجان وصربيا تتوسع يوماً بعد يوم. وشددت على أن علاقات الصداقة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تلعب دورًا خاصًا في تطوير العلاقات الثنائية.

ومن جانبها، قالت آنا برنابيتش إن العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وصربيا "في مستوى ممتاز" وعبرت عن ثقتها في أن هذه الزيارة ستساهم في تعميق هذه العلاقات. كما وصفت أذربيجان بأنها مورد طاقة موثوق به وأشارت إلى اهتمام بلدها بتوسيع التعاون في مجال الطاقة.