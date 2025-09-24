زعماء الطوائف الدينية في أذربيجان يرحبون بإعلان واشنطن

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

أصدر زعماء الطوائف الدينية في أذربيجان بياناً مشتركاً في 24 سبتمبر أعربوا فيه عن دعمهم "لإعلان واشنطن" الذي تم توقيعه في أغسطس بين قادة أذربيجان والولايات المتحدة وأرمينيا حيث تُفسَّر هذه الخطوة على أنها مؤشر لدعم الطوائف الدينية لسياسة أذربيجان الخارجية.

واعتبر البيان نتائج قمة واشنطن "إنجازاً تاريخياً"، مشيداً بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وأكد الزعماء الدينيون أنهم يعتبرون هذا الاتفاق بمثابة تأكيد رسمي على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن فتح الممرات وتطبيع العلاقات التجارية يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل المنطقة. كما أوضح أن إلغاء الولايات المتحدة وثيقة التعديل رقم 907 الذي كان موجهاً ضد أذربيجان دليلٌ على ثقة واشنطن بباكو. ويعتبر حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مؤشراً على انتهاء الصراع رسمياً وتشكيل حقائق جديدة بناءً على القانون الدولي.

وقدّر الزعماء الدينيون اتفاقات واشنطن باعتبارها انتصاراً للدبلوماسية السلمية معربين عن دعمهم لجهود الدولة في هذا المسار.