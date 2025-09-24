مركز نظامي الكنجوي يناقش أزمة التعددية وطريق السلام في الأمم المتحدة

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

اكتسب الاجتماع الجانبي الذي نظمه مركز نظامي كنجوي الدولي تحت عنوان "التعددية على مفترق الطرق: التحديات والطريق إلى السلام" أهمية خاصة، كونه عُقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي فترة تشهد توترات جيوسياسية حادة. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو أزمة الثقة التي تواجهها الأمم المتحدة حاليًا ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.

أشارت نائبة رئيس المركز فايرا فيكي فرايبرغا إلى أن نظام التعددية بات "على مفترق طرق" وأن الأمم المتحدة تواجه انتقادات شديدة بسبب صراعي أوكرانيا وغزة. وفي المقابل وصف الرئيس الألباني بايرام بيغاي التعددية بأنها الإطار النوعي الوحيد للاستجابة للتحديات العالمية مثل صنع السلام والمساعدات الإنسانية وتغير المناخ فيما وجه شكره لأذربيجان على الاتفاقية السلمية التي تم التوصل إليها مع أرمينيا في الولايات المتحدة.

وبدوره، أوضح رئيس مؤتمر تغير المناخ الكوب29 مختار باباييف أن مؤتمر الكوب29 الذي استضافته أذربيجان العام الماضي كان مثالاً واضحاً على قدرة التعددية على تحقيق نتائج حقيقية، لا سيما في التوصل إلى صفقات حول قضايا ظلت قيد النقاش لسنوات طويلة.

وخلال الجلسات التي شارك فيها شخصيات عالمية مثل رئيس مجلس الرئاسة البوسني الهرسكي ورئيس الجبل الأسود والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق تم تحليل قضايا جوهرية بعمق شملت ضرورة الإصلاحات في الأمم المتحدة ومكافحة عدم المساواة العالمية والربط بين آسيا وأوروبا وتأثير التوترات الجيوسياسية على العلاقات متعددة الأطراف.