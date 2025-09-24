مجموعة أخرى من الرياضيين المشاركين في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة تصل إلى أذربيجان

باكو، 25 سبتمبر، (أذرتاج)

تواصل الوفود المشاركة في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة وصولها إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرياضيين القادمين من بيلاروس وأوزبكستان وأول رياضي من طاجيكستان قد وصلوا إلى البلد. وسيتنافسون في كرة القدم والسباحة والملاكمة والتايكوندو والكرة الطائرة والسامبو.

وكان في استقبال الضيوف في مطار حيدر علييف الدولي ممثلون عن اللجنة المنظمة لدورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة وصحفيون.

بعد وصولهم إلى باكو، غادر الرياضيون على الفور إلى المدن التي ستُقام فيها المنافسات.

ويُذكر أن دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة ستُقام في الفترة من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر في السبع مدن الأذربيجانية كنجة ويفلاخ ومنكجوير وغابالا وشاكي وجويجول وخانكندي. وسيُقام حفلا الافتتاح والختام في ملعب مدينة كنجة.