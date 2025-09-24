باكو، 25 سبتمبر، (أذرتاج)

يُعقد حفل افتتاح الحوار السياسي الأذربيجاني البريطاني الأول بمبادرة معهد التنمية والدبلوماسية في جامعة آدا.

أفادت وكالة أذرتاج ان مواضيع تحت عناوين "العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والمملكة المتحدة في ظل النظام العالمي المتغير" و"الأمن الإقليمي في جنوب القوقاز والتعاون وأولويات السياسة الخارجية" و"التعاون في مجال الطاقة وتنويع الاقتصاد: الشراكة الاستثمارية بين المملكة المتحدة وأذربيجان" و"الدبلوماسية العامة من خلال التعليم والعلوم والابتكار: بناء جسور التعاون العالمي" ستناقش في الفعالية التي شارك فيها أكثر من 50 خبيرا.