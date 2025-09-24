أذربيجان تشارك في المنتدى الدولي الأول للمدعين العامين في كازاخستان

أستانا، 25 سبتمبر، (أذرتاج)

يعقد المنتدى الدولي الأول للمدعين العامين في مدينة تركستان الكازاخستانية بمشاركة ممثلين عن هيئات الادعاء العام من كازاخستان وأذربيجان وهنغاريـا وقيرغيزستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة الكازاخستانية ان المشاركين في المنتدى يتبادلون خلال يومين الآراء والحلول العملية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وقد افتتح المنتدى بكلمة ترحيبية المدعي العام الكازاخستاني بيريك أصيلوف مشددا على أهمية هذا المنتدى من حيث تطوير نظام العدالة الوطني وتعزيز التعاون الدولي. وأشار إلى أن هذا المنتدى يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين المدعين العامين من مختلف البلدان بهدف رفع كفاءة عمل أجهزة إنفاذ القانون.

ويتضمن برنامج المنتدى مناقشات حول الرقمنة وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال القانوني إلى جانب جلسات تدريبية واستبيانات تفاعلية ومسابقات معرفية.