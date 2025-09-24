أذربيجان وألبانيا تعززان العلاقات الاستراتيجية عبر السياحة العلاجية والتعليم الطبي

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موساييف مع سفير ألبانيا في باكو بيسارت كاديا لبحث سبل تطبيق العلاقات الثنائية المتطورة بنجاح في القطاع الصحي. وشدد الوزير موساييف على أن اللقاءات الدورية بين قائدي البلدين والاتفاقيات المبرمة قد رفعت مستوى هذا التعاون.

كما أشار الوزير موساييف إلى وجود إمكانات كبيرة في مجال الصحة بين أذربيجان وألبانيا مع التركيز على مجالين رئيسيين هما التعليم المهني المستمر للأخصائيين الطبيين والسياحة العلاجية. واعتبر الوزير انه تتوفر جميع الفرص لتبادل الخبرات المنهجية والعلمية العملية الحديثة.

ومن جانبه، أكد السفير بيسارت كاديا على المستوى الرفيع للعلاقات بين الدولتين، مشيراً إلى اهتمام بلده بتوسيع التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية مع أذربيجان.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما في أن التعاون في هذه المجالات سيتطور بشكل أكبر في المستقبل.