أذربيجان والإمارات تعززان التعاون على أساس القيم الأسرية وإصلاحات باكو التشريعية تثير الاهتمام

نيويورك، 25 سبتمبر، أذرتاج

اجتمعت رئيسة اللجنة الأذربيجانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بهار مرادوفا مع وزيرة الأسرة الإماراتية سناء سهيلي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي القائم على الثقافة والقيم المشتركة.

وشددت مرادوفا على أن انتهاء النزاع الأذربيجاني الأرميني وتوقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى في واشنطن يمثل مرحلة تاريخية تسمح للبلاد بالتحرك نحو أهداف أوسع نطاقًا. كما قدمت معلومات حول الآليات القانونية المطبقة في أذربيجان لمكافحة الصور النمطية السلبية المتعلقة بزواج الأقارب والزواج المبكر. كما سلطت الضوء على خدمات التوعية القانونية والدعم الاجتماعي التي تقدمها مراكز دعم الأسرة والطفل المجتمعية للفئات الحساسة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الأسرة الإماراتية سناء سهيلي إنهم يعتبرون أذربيجان شريكاً طبيعياً. وأعربت عن اهتمامهم بالاستفادة من التجربة الأذربيجانية خاصة في مجال زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وريادة الأعمال والتعليم. كما أشادت بالإصلاحات التشريعية الأذربيجانية، لا سيما الخطوات المتخذة نحو حظر زواج الأقارب.