نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يتفقد ميناء حيوياً في ممر الشمال والجنوب بإيران

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

زار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف مع الوفد المرافق له ميناء بندر عباس الإيراني وهو مكون رئيسي في ممر النقل بين الشمال والجنوب وذلك في إطار زيارته إيران في 24 سبتمبر.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الوفد تفقد البنية التحتية للميناء. وقدم نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني سعيد رسولي عرضًا شاملاً عن الميناء.

كما عقد مصطفايف خلال زيارته بندر عباس اجتماعا مع والي محافظة هرمزكان محمد عاشوري تازياني حيث تبادل معه وجهات النظر حول آفاق التعاون المستقبلي فيما جرت مناقشة سبل التعاون الممكنة.